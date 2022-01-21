Достичь Киева, не пересекая Днепр: РФ перекидывает войска в Беларусь

Внештатный научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council, доцент Техасского университета в Арлингтоне Брайан Уитмор описал действия РФ, направленные на растяжение украинских сил с одного направления для уменьшения их обороноспособности, сообщает Новое время.

"На этой неделе Россия начала переброску войск в Беларусь, якобы с целью подготовки к совместным военным учениям, запланированным на февраль. Как сообщается, учения под названием Союзная решимость-2022 будут проводиться в западной Беларуси вблизи границ с Украиной, Польшей и Литвой. И все это именно тогда, когда Россия Владимира Путина продолжает концентрировать войска на границе с Украиной и неуклонно расширяет свое военное присутствие в Беларуси. 18 января РФ заявила, что в Беларусь перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С" , - пишет аналитик.

Развертывание российских сил в Беларуси позволяет Москве атаковать Украину не только с востока и территории аннексированного Крыма, но и с севера.

"Размещение войск в Беларуси дает России одно особенно важное материально-техническое преимущество — достичь Киевской области, которая находится всего в 90 километрах от белорусской границы, не пересекая Днепр. Военные аналитики опасаются, что если Кремль начнет одновременное наступление с севера, юга и востока, такое многоаспектное нападение может серьезно ослабить обороноспособность Украины" , – добавляет эксперт Atlantic Council.

Аналитики фиксируют, что рост российского военного присутствия в Беларуси заставит Украину распределить свои войска и отвести их с позиций, обращенных к юго-западу РФ.