США и Британия могут эвакуировать из Украины своих дипломатов

На фоне угрозы вторжения России в Украину из страны могут эвакуировать дипломатов США и Британии. По крайней мере, страны рассматривают такую возможность, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

По словам источников Bloomberg, США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов в приказном порядке. При этом второстепенный персонал дипломатических ведомств по желанию сможет остаться в Украине.

"Соответствующее объявление может прийти в течение нескольких дней" , - пишет издание.﻿

Daily Express со ссылкой на источники сообщает, что военнослужащие Специальной авиадесантной службы (SAS) в составе сухопутных войск Великобритании готовы эвакуировать британских дипломатов из Украины.

В Минобороны страны отказались давать комментарии относительно действий спецподразделений британской армии.