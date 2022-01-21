TikTok тестирует платные подписки вслед за Instagram

Популярное приложение для создания коротких видео изучает возможность для создателей взимать плату за подписку на свой контент, сообщает УНИАН.

Сейчас TikTok проводит ограниченное тестирование новой функции и пока не раскрывает детали относительно функционала сервиса подписки.

Пока непонятно, как модель платной подписки будет реализована в приложении.

"Мы всегда думаем о новых способах принести пользу нашему сообществу и обогатить опыт TikTok" , — сказал представитель компании.

Днем ранее Instagram запустил платную подписку для пользователей в США. Эта функция теперь находится на раннем этапе тестирования с небольшой группой авторов.

Обе соцсети начали тестирование после запуска в Twitter платной подписки в сентябре 2021 года.