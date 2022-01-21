Нардепа от "Слуги народа" номинировали в президенты ПАСЕ

Нардепа от "Слуги народа" Марию Мезенцеву номинировали на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы на 2022 год, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в уведомлении на Facebook-странице украинской делегации ПАСЕ.

Избрание президента ПАСЕ будет рассматриваться на начинающейся в понедельник январской сессии ассамблеи 24 января.

"Пользуясь правом, предоставленным регламентом ассамблеи, 26 членов ассамблеи из разных национальных делегаций ПАСЕ, на должность президента ПАСЕ, в порядке, предусмотренном регламентом, выдвинули госпожу Марию Мезенцеву, руководителя постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ, вице-президента политической группы EPP/CD", - сказано в уведомлении.

Ее ключевым оппонентом может стать пророссийский депутат из Нидерландов Тини Кокс. Он известен тем, что в 2019 году готовил резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы", которая имела целью снятие санкционного давления с Российской Федерации.

В случае, если на пост президента ассамблеи есть две или более кандидатуры, выборы проходят путем тайного голосования членов ПАСЕ.

Сейчас президентом ПАСЕ является бельгиец Рик Дамс.