Гороскоп на 22 января: что ждет все знаки Зодиака
Гороскоп на 22 января 2022 года, а это двадцатые лунные сутки, рекомендует не сидеть сложа руки. Это судьбоносный день, который нельзя тратить на сомнения и страхи, сообщает УНИАН.
В этот день нужно:
- быть решительным;
- заканчивать старые дела;
- заниматься творчеством и саморазвитием;
- отдыхать;
- лечиться;
- делать покупки;
- решать бюрократические вопросы.
Нельзя:
- проявлять злобу;
- быть высокомерным;
- переутомляться;
- затевать ссоры;
- начинать что-то новое.
Луна убывает в знаке Дева: интеллектуальные и физические способности нужно направить на рациональные проекты (в первую очередь это касается бытовой сферы). Главным препятствием на пути может стать возросшая в этот период самокритичность.
Овен
Настроение у Овна будет боевое – но рабочими вопросами заниматься не стоит: что-то обязательно ускользнет мимо внимания и нарушит весь процесс. Лучше провести время с любимым человеком.
В рационе стоит ограничить сахар и жирные продукты в этот день.
Телец
Произойдет некое событие, которое окажет на Тельца огромное влияние в будущем. Поэтому стоит тщательно анализировать все события дня и не игнорировать детали.
Общение лучше ограничить: велика опасность запутаться в чужих интригах. Исключение нужно сделать разве что для любимого человека: вот ему как раз в этот день необходимо ваше участие и нежность.
Не пейте холодного: горло в этот день – ваше слабое место.
Близнецы
Не бойтесь проявлять эгоизм: это иногда полезно. Планы могут сорваться из-за проблем с техникой (особенно это касается связи) – готовьте запасной вариант заранее.
В общении с любимым человеком откажитесь от иронии (вас могут неправильно понять и обидеться).
Это не лучший день начинать новую диету.
Рак
В этот день не стоит демонстрировать амбиции. Нужно быть гибче и дипломатичнее, особенно в общении с начальством.
Принятие важных решений лучше отложить: это день анализа, а не практической реализации планов.
Отличное время для ухода за волосами.
Лев
Отличное время для решительных действий: если давно о чем-то мечтали – действовать начинайте именно в этот день! А вот с новыми знакомыми стоит быть осторожнее.
Любимому человеку стоит дать больше свободы, не навязывать ему ни свое мнение, ни свое общество.
Здоровье во многом зависит от настроения: гнев или меланхолия могут спровоцировать головную боль.
Дева
В деловой сфере ищите во всем подвох и жадно коллекционируйте информацию. При этом делиться ни информацией, ни подозрениями не стоит: время еще не пришло.
Отличный день для флирта и романтических знакомств. А чтобы сохранить здоровье – не вздумайте перенапрягаться: последствия будут долгими.
Весы
Иногда полезно побыть пессимистом. Но это не должно затрагивать сферу работы! Тут плакаться и жалеть себя не стоит – неторопливо и спокойно занимайтесь делами, не рассчитывая на чужую помощь.
Возможны ссоры на любовном фронте: не принимайте их близко к сердцу, это просто такой период и он скоро закончится.
Хорошее время, чтобы отказаться от вредной привычки – любой, на ваш вкус.
Скорпион
Не спешите и не смешивайте рабочие дела с семейными – это главный рецепт успеха. Иначе рискуете усугубить ситуацию на обоих фронтах.
Возможно интересное романтичное знакомство – но для этого придется выбраться из дома и хорошенько оглядеться вокруг.
Для поднятия настроения почитайте любимую книгу или посмотрите кино в дружеской компании – а вот медикаментозными средствами пытаться поднять его не стоит.
Стрелец
Это плохой день для важных решений, особенно если Стрельца одолевают сомнения. Больше доверяйте своей интуиции и не ленитесь взять лишнюю минуту на "подумать".
И не придавайте особого значения словам друзей или родни: тайного смысла в их речах нет, никто не хочет вас обидеть. Как говорил дедушка Фрейд: "Иногда сигара — всего лишь сигара". Ну, и, возможно, предложение выйти на перекур.
Козерог
Главное – четко понимать, чего вы хотите. Тогда Козерога ничто не остановит на пути достижения цели. И нужная идея осенит, и звезды правильно станут. Так что вместо переживаний – лучше заняться планированием.
От больших физических нагрузок Козерогу стоит воздержаться – иначе возможны проблемы с давлением.
Водолей
Стоит поискать обходные пути для достижения цели. И делать это молча: язвительный язычок Водолея способен настроить против него всю команду. Откажитесь от критики и не ищите легких путей. Критику в свой адрес тоже не нужно принимать близко к сердцу: постарайтесь просто сделать из нее выводы.
И берегите нервы: из-за нервных перегрузок вероятны проблемы со здоровьем.
Рыбы
Не усердствуйте излишне: чем меньше Рыбы тратят сил и особенно своих нервов – тем более ощутимым и прибыльным будет результат их работы. Действовать лучше вдумчиво и дипломатично.
Хорошее время для лечения зубов или как минимум для профилактического визита к эскулапу.