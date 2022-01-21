Гороскоп на 22 января: что ждет все знаки Зодиака

Гороскоп на 22 января 2022 года, а это двадцатые лунные сутки, рекомендует не сидеть сложа руки. Это судьбоносный день, который нельзя тратить на сомнения и страхи, сообщает УНИАН.

В этот день нужно:

быть решительным;

заканчивать старые дела;

заниматься творчеством и саморазвитием;

отдыхать;

лечиться;

делать покупки;

решать бюрократические вопросы.

Нельзя:

проявлять злобу;

быть высокомерным;

переутомляться;

затевать ссоры;

начинать что-то новое.

Луна убывает в знаке Дева: интеллектуальные и физические способности нужно направить на рациональные проекты (в первую очередь это касается бытовой сферы). Главным препятствием на пути может стать возросшая в этот период самокритичность.

Овен

Настроение у Овна будет боевое – но рабочими вопросами заниматься не стоит: что-то обязательно ускользнет мимо внимания и нарушит весь процесс. Лучше провести время с любимым человеком.

В рационе стоит ограничить сахар и жирные продукты в этот день.

Телец

Произойдет некое событие, которое окажет на Тельца огромное влияние в будущем. Поэтому стоит тщательно анализировать все события дня и не игнорировать детали.

Общение лучше ограничить: велика опасность запутаться в чужих интригах. Исключение нужно сделать разве что для любимого человека: вот ему как раз в этот день необходимо ваше участие и нежность.

Не пейте холодного: горло в этот день – ваше слабое место.

Близнецы

Не бойтесь проявлять эгоизм: это иногда полезно. Планы могут сорваться из-за проблем с техникой (особенно это касается связи) – готовьте запасной вариант заранее.

В общении с любимым человеком откажитесь от иронии (вас могут неправильно понять и обидеться).

Это не лучший день начинать новую диету.

Рак

В этот день не стоит демонстрировать амбиции. Нужно быть гибче и дипломатичнее, особенно в общении с начальством.

Принятие важных решений лучше отложить: это день анализа, а не практической реализации планов.

Отличное время для ухода за волосами.

Лев

Отличное время для решительных действий: если давно о чем-то мечтали – действовать начинайте именно в этот день! А вот с новыми знакомыми стоит быть осторожнее.

Любимому человеку стоит дать больше свободы, не навязывать ему ни свое мнение, ни свое общество.

Здоровье во многом зависит от настроения: гнев или меланхолия могут спровоцировать головную боль.

Дева

В деловой сфере ищите во всем подвох и жадно коллекционируйте информацию. При этом делиться ни информацией, ни подозрениями не стоит: время еще не пришло.

Отличный день для флирта и романтических знакомств. А чтобы сохранить здоровье – не вздумайте перенапрягаться: последствия будут долгими.

Весы

Иногда полезно побыть пессимистом. Но это не должно затрагивать сферу работы! Тут плакаться и жалеть себя не стоит – неторопливо и спокойно занимайтесь делами, не рассчитывая на чужую помощь.

Возможны ссоры на любовном фронте: не принимайте их близко к сердцу, это просто такой период и он скоро закончится.

Хорошее время, чтобы отказаться от вредной привычки – любой, на ваш вкус.

Скорпион

Не спешите и не смешивайте рабочие дела с семейными – это главный рецепт успеха. Иначе рискуете усугубить ситуацию на обоих фронтах.

Возможно интересное романтичное знакомство – но для этого придется выбраться из дома и хорошенько оглядеться вокруг.

Для поднятия настроения почитайте любимую книгу или посмотрите кино в дружеской компании – а вот медикаментозными средствами пытаться поднять его не стоит.

Стрелец

Это плохой день для важных решений, особенно если Стрельца одолевают сомнения. Больше доверяйте своей интуиции и не ленитесь взять лишнюю минуту на "подумать".

И не придавайте особого значения словам друзей или родни: тайного смысла в их речах нет, никто не хочет вас обидеть. Как говорил дедушка Фрейд: "Иногда сигара — всего лишь сигара". Ну, и, возможно, предложение выйти на перекур.

Козерог

Главное – четко понимать, чего вы хотите. Тогда Козерога ничто не остановит на пути достижения цели. И нужная идея осенит, и звезды правильно станут. Так что вместо переживаний – лучше заняться планированием.

От больших физических нагрузок Козерогу стоит воздержаться – иначе возможны проблемы с давлением.

Водолей

Стоит поискать обходные пути для достижения цели. И делать это молча: язвительный язычок Водолея способен настроить против него всю команду. Откажитесь от критики и не ищите легких путей. Критику в свой адрес тоже не нужно принимать близко к сердцу: постарайтесь просто сделать из нее выводы.

И берегите нервы: из-за нервных перегрузок вероятны проблемы со здоровьем.

Рыбы

Не усердствуйте излишне: чем меньше Рыбы тратят сил и особенно своих нервов – тем более ощутимым и прибыльным будет результат их работы. Действовать лучше вдумчиво и дипломатично.

Хорошее время для лечения зубов или как минимум для профилактического визита к эскулапу.