СБУ задержала псевдоминера, который терроризировал Мелитополь

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами установили и задержали злоумышленника, осуществившего серию "минирований" в Мелитополе Запорожской области, сообщает Деловая столица.

По информации СБУ, злоумышленник с мобильного телефона позвонил на горячую линию полиции и сказал, что установил "взрывные устройства" по всему Мелитополю.

Взрывотехники все обследовали, но устройств не обнаружили.

"В течение нескольких часов сотрудники СБУ и Национальной полиции установили личность "анонимного террориста". Им оказался местный житель, ранее судимый за совершение тяжких преступлений в Украине, а также за убийство на территории РФ" , — рассказали в СБУ и показали фото злоумышленника.

Открыто уголовное производство. Решается вопрос о мере пресечения.

Кроме того сегодня Служба безопасности Украины задержала студента, который "заминировал" Горный профессиональный колледж Криворожского национального университета.