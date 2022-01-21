Шольц обсудит Россию и Украину с Макроном

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудит с французским президентом Эммануэлем Макроном кризис на российско-украинской границе, сообщает УНИАН.

Макрон встретится с Шольцем в Берлине 25 января. Стороны обсудят международную безопасность и другие темы, в частности экономику, климат и председательство Германии в G7.

Пресс-секретарь правительства ФРГ отказался комментировать информацию об отказе Шольца Байдену во встрече по ответу на агрессивные действия России.

В то же время, по данным немецкой газеты Der Spiegel, причиной отказа называют занятость канцлера и ухудшение ситуации с распространением COVID-19. Вместо переговоров с Байденом Шольц совершит визит в Мадрид.

Переговоры Шольца и Байдена ориентировочно состоятся в середине февраля.