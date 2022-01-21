Болгария жестко ответила на требование РФ о выводе войск НАТО

В Болгарии отреагировали на заявление России по военному присутствию НАТО в стране, сообщает Новое время.

Премьер-министр страны Кирилл Петков во время выступления в парламенте заявил, что его страна сама решает вопросы безопасности в координации с союзниками в НАТО.

"Болгария — суверенная страна, давно сделавшая свой выбор, став членом НАТО. Так что мы сами в координации с нашими партнерами решаем, как организовать оборону нашей страны" , — сказал он.

Петков подчеркнул, что в НАТО не предусмотрена « низкая категория членов, в отношении которых коллективная оборона должна применяться избирательно или ограниченно ».

21 января в МИД России заявили, что предложения России по «гарантиям безопасности» подразумевают вывод войск НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года.