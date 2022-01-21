В Украине снова холодает: погода на выходных 22-23 января

В ближайшие выходные Украину снова ожидает небольшое, но похолодание. В субботу температура опустится до -8°С ночью, а в воскресенье – уже до -11°С. Кроме того, в оба дня ожидается снежная погода﻿ в отдельных регионах.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

Итак, в субботу, 22 января, во всех северных, а также в большинстве восточных, западных и центральных областей ожидается температура от -3°С до 0°С днем. В то же время, в Ивано-Франковской и Черновицкой области днем будет холоднее всего – от -4°С до -2°С. А вот во всех южных, в Днепропетровской и Луганской областях, а также в Крыму будет теплее всего – там обещают от -1°С до 2°С днем. Ночью же по всей стране ожидается от -8°С до -3°С.

Осадки 22 января ожидаются в виде снега на западе, на севере, а также в Харьковской, Киевской, Житомирской и Винницкой областях. На остальной территории будет солнечно с небольшой облачностью. В центре, на юге и на севере ожидается ветер около 11-22 км/час в среднем, в Сумской области возможны шквалы до 25 км/час. На востоке и в Крыму будет наименее ветрено – 4-14 км/час в среднем, в Харьковской области до 18 км/час. И наиболее сильный ветер будет на западе – до 18-29 км/час.

В воскресенье, 23 января, во всех центральных, северных, восточных, а также в большинстве западных областей ожидается температура от -5°С до -1°С днем и от -11°С до -4°С ночью. В Закарпатской же, а также во всех южных областях и в Крыму будет потеплее – от -1°С до 2°С днем и от -7°С на западе до -3°С на юге ночью.

Осадки 23 января ожидаются в виде снега на западе, на востоке (кроме Харьковской области), а также в Запорожской и некоторых центральных областях. На востоке, в центре и в Крыму ожидается ветер около 7-18 км/час в среднем, на полуострове местами до 22 км/час. На юге, на западе и на севере будет более ветрено – 11-25 км/час в среднем.

Укргидрометцентр предупреждает, что 22 января в Карпатах ожидается вьюга (1 уровень опасности, желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, 22-23 января ожидается температура воздуха от -7°С до -2°С в течении дня, ветер 11-22 км/час и снег.