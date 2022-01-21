Никифоров объяснил слова Зеленского об оккупации Харькова

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров считает, что слова Владимира Зеленского о возможной оккупации Харькова Россией - это просто размышления о возможной эскалации, сообщает Деловая столица.

Пресс-секретарь считает, что фразу Зеленского СМИ выдергивают из контекста интервью и сам по себе "абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях".

"Но если вы спрашиваете, я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой бы она могла быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован" , — объяснил Никифоров.

Напомним, Зеленский в интервью The Washington Post сказал, что РФ может вторгнуться в Харьков.