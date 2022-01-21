УГО заявило, что ничего не знает об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах

В Управлении государственной охраны заявили, что не сопровождали семью президента Владимира Зеленского на отдых в Сейшелах. Как заявили в госохране, они ничего не знают об этом, сообщает Украинская правда.

В ответе на запрос редакции говорится, ни один из военнослужащих УГО не находился в командировке за границей.

"В Управлении государственной охраны проработан ваш запрос на доступ к публичной информации от 17.01.2022 и сообщаем, что в указанные вами даты ни один из военнослужащих УГО не находился в командировке за границей" , — заявили в госохране.

У УГО также отсутствует какая-либо информация о пребывании семьи президента за границей, подчеркнули в пресс-службе.

18 января УП сообщила о том, что в январе семья президента Владимира Зеленского летала на Сейшельские острова.

По информации собеседников издания, в поездке семью Зеленского сопровождали сотрудники госохраны.