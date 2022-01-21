Военный сбор потеряет статус "временного"

В Министерстве финансов дали оценку законопроекту президента Владимира Зеленского об экономическом паспорте. При этом в финансовых расчетах чиновники учли поступления от военного сбора, который был введен в 2014 году, как временный, сообщает Деловая столица.

В документе говорится: "Расчетно, начиная с 2037 года, при выплате средств из фонда сумма неуплаченного в Сводный бюджет налога на доходы физических лиц и военного сбора за год составят 37 245 млн грн или на одного человека составят 122 094 гривен".

Исходя из документа, можно прийти к выводу, что военный сбор останется и после 2037 года.

Напомним, военный сбор был введен с 3 августа 2014 года. Его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками сбора являются физические лица-резиденты, которые получают доходы как в Украине, так и за ее пределами, физические лица-нерезиденты, получающие доходы в Украине, а также налоговые агенты.