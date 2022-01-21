Белый дом пообещал дать письменный ответ России

Соединенные Штаты Америки готовят письменный ответ Российской Федерации. Выразят свои беспокойства из-за действий Кремля, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Уже на следующей неделе Вашингтон передаст Кремлю письменный ответ относительно гарантий безопасности. Также будут высказаны опасения США относительно действий России.

"Мы изложим письменно те серьезные опасения, которые есть у нас и наших союзников и партнеров в отношении действий России, а также идеи относительно того, как мы можем усилить чувство защищенности друг друга в будущем" , - заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Дженнифер Псаки.

Как отметила пресс-секретарь Госдепартамента США, необходимо увеличивать прозрачность, снижать риски и усиливать контроль за вооружением.

Россия установила США сроки для получения письменного ответа относительно "гарантий безопасности".