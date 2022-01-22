Во Львове вспышка коронавируса среди детей

В Львове фиксируют увеличение уровня заболеваемости COVID-19 среди детей, сообщает УНИАН.

Об этом мэр города Андрей Садовый сообщил во время брифинга.

Садовый добавил, что хотя вспышки заболеваемости в городе не наблюдается (госпитализированы 304 взрослых человека), значительно возросло количество заболевших детей.

"Ситуация с COVID-19 во Львове не просто угрожающая, а такую страшную динамику мы здесь за два года еще не видели. Сегодня 27 тысяч детей не пришли в школу. Больных около 10 тысяч, а остальные целыми классами ушли на самоизоляцию" , - отметил он.

Львовская областная больница "Охматдет" до сих пор была единственной принимающей больных коронавирусом несовершеннолетних. Сейчас она переполнена.

В детской городской больнице развернули уже 30 коек с доступом к кислороду, готовы увеличивать их количество при необходимости.