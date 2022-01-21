Украину пригласили участвовать в формировании стратегии НАТО-2030

Украину и других партнеров НАТО пригласили присоединиться к формированию стратегической концепции Альянса-2030, сообщает Новое время.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, предложения Украины будут основываться на опыте противостояния гибридной агрессии в течение последних семи лет. Стефанишина надеется, что новая концепция НАТО «даст стратегическую ясность по поводу отношений Украина — НАТО» на следующие десять лет.

"Как в Украине, так и в столицах стран Альянса есть понимание, что общие вызовы, которые сегодня предстали перед демократиями, нуждаются в общем ответе. Благодарим за приобщение партнеров к формированию стратегической концепции НАТО-2030. Важно иметь общее видение" , — заявила она.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в марте 2021 года назначил экспертную группу, которая давала рекомендации по стратегическому развитию Альянса на следующие десять лет. Украина приняла участие в процессе и передавала НАТО и экспертам свои предложения.

Сейчас НАТО начинает подготовку стратегической концепции, которую Столтенберг предложит лидерам стран и правительств Альянса во время саммита НАТО в Мадриде летом 2022 года.