Итальянские ученые нашли способ побороть рак
Итальянские ученые обнаружили способ, который поможет побороть рак. Для этого потребуется снять защиту, которую раковые клетки формируют при помощи синтеза сахаров, сообщает Обозреватель.
Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Science Translational Medicine. Опыты проводились методом in vitro (в пробирке) и на животных, пишет La Repubblica.
Исследователи выяснили, что раковые клетки увеличивают синтез сахаров, которые препятствуют работе иммунной системы и снижает эффективность терапии CAR-T-клетками.
Ученые накормили животных модифицированным сахаром под названием 2DG – синтетическим производным глюкозы, которую поглощают раковые клетки. Это помогло существенно ослабить "сахарный щит". Также в дополнение они применяли терапию CAR-T-клетками.
В результате удалось существенно повысить эффективность терапии у подопытных с раком поджелудочной железы, мочевого пузыря и яичников.
"Уменьшение образования этого барьера путем блокирования процесса гликозилирования может ослабить опухоль на нескольких уровнях", – отметила руководитель исследования Беатрис Греко из Научно-исследовательского института Сан-Раффаэле.