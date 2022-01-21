НАТО ответило на требования России по Румынии и Болгарии

Североатлантический Альянс ответил на требование России по так называемых «гарантиям безопасности», которые предполагают вывод войск НАТО с территории Румынии и Болгарии, сообщает Новое время.

В НАТО заявили, что не откажутся от охраны и защиты стран Альянса.

"НАТО не откажется от нашей способности охранять и защищать друг друга, в том числе с помощью присутствия войск в восточной части Альянса. Требования России привели бы к созданию членов НАТО первого и второго сорта, чего мы не можем допустить. Мы отвергаем любые идеи о сферах влияния в Европе" , — говорится в Twitter журналистки Александрыа фон Намен.

В Альянсе заявили, что всегда будут реагировать на любое ухудшение условий безопасности, в том числе путем укрепления коллективной обороны.