Glovo покупает Zakaz.ua

Сервис курьерской доставки Glovo покупает украинскую компанию Zakaz (сервис доставки продуктов Zakaz.ua), основным совладельцем которой является Chernovetskyi Investment Group, сообщает Интерфакс-Украина.

По информации AIN.UA, Glovo договорилась о поглощении Zakaz.ua - выплаты акционерам будут оформлены как в наличных, так и непосредственно акциями Glovo, стоимость сделки оценивается в пределах до $50 млн.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", Glovo планирует уведомить о поглощении сервиса Zakaz.ua на пресс-конференции 27 января.

Агентству пока не удалось получить комментарии Chernovetskyi Investment Group.

Участники рынка указывают, что поглощение Zakaz.ua усилит позиции Glovo на украинском рынке и поможет сервису развить сегмент Q-commerce (доставка из дарк-сторов).

Zakaz.ua работает на рынке Украины с 2010 года, предоставляя услуги заказа и доставки продуктов питания от крупнейших розничных продуктовых сетей Украины: Metro, "Ашан", Novus, "МегаМаркет", "Фуршет", "Таврия В", "Восторг", Varus, City Market, Ultramarket и "Космос". На сегодняшний момент присутствует в 15 городах Украины, а также в Молдове (Кишинев, Бельцы) и Узбекистане (Ташкент).

Сервис Glovo был основан в Барселоне, сегодня работает в более 650 городах в 22 странах мира на трех континентах: в Европе, Центральной и Южной Америке, Африке к югу от Сахары. Ежемесячно во всем мире доставкой Glovo пользуются более 2,5 млн пользователей, заказы доставляют больше 51 тыс. курьеров, а количество ассоциированных партнеров достигает 25 тыс.

В Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 года, он представлен в 29 городах. В июне 2021 года Glovo заявил об открытии в Киеве первого технологического хаба компании в Восточной Европе.