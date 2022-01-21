В Сербии готовилось покушение на президента

В Сербии готовили покушение на жизнь президента республики Александара Вучича. Организатором оказался гражданин Черногории, сообщает Новое время.

По словам министра внутренних дел Александра Вулина, 14 января в сербскую полицию поступила информация о существовании банды, которая имеет целью совершить покушение на президента республики.

"После того, как мы убедились на нескольких экспертных уровнях в качестве и ценности информации, полученной сотрудниками МВД и ОВД, совместно с Европолом, а также партнерскими службами, от которых мы получили информацию, мы начали комплексные действия по установлению личностей всех членов этой преступной организации" , — заявил Вучич.

Оказалось, что организатором банды был гражданин Черногории. Также он является одним из лидеров клана Кавач, который ответственен за контрабанду и незаконную продажу наркотических средств.