Украина получит более 40 млн доз COVID-вакцин

Украина уже заключила контракты на поставку 31,5 млн доз вакцин от COVID-19. Еще 10 млн доз препаратов ожидаются в рамках механизма COVAX, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

Об этом сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на встрече с журналистами. Он уточнил, что сейчас в наличие числится 11,5 млн доз вакцин.

"Сейчас на остатках в Украине числится 11,5 млн доз вакцин. Также есть контракты на поставку 25 млн доз препарата Comirnaty от Pfizer - BioNTech. Плюс будут 6,5 млн доз вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech. И еще 10 млн доз Украине поставят в рамках механизма COVAX" , – сказал министр.

По его словам, в 2022 году Украина собирается использовать препараты Moderna, Pfizer и CoronaVac. Он уточнил, что вакцина AstraZeneca (VaxZevria) не пользуется особым спросом среди украинцев.