Вторжение в Харьков обернется огромными потерями для РФ – Аваков

Президент России Владимир Путин должен понять, что вторжение в любой украинский город обернется для его армии огромными потерями. Это касается и Харькова.﻿ Такое заявление бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 21 января, сообщает Обозреватель.

Он снова напомнил, что сегодня наша страна в разы сильнее, чем в 2014 году.

"Путин должен понять, что вторгаться и идти в сторону Харькова, как и любого другого города Украины: и Мариуполя, и Херсона, и Одессы, ему нельзя. Потому что будут огромные потери (среди российских военных)" , – сказал Аваков.

Он отметил, что сейчас украинская армия намного сильнее, чем в 2014 году.

Экс-министр напомнил главе государства, что Харьков удалось отстоять в 2014 году и получится сделать это и сейчас.