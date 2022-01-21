Зеленский назначил заместителя главы внешней разведки Украины

Зеленский назначил заместителя главы внешней разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 21 января назначил нового заместителя главы Службы внешней разведки Украины (СВРУ). Им стал Александр Тарасовский, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Назначить Тарасовского Александра Алексеевича заместителем главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе №18/2022 от 21 января 2022 года.

Напомним, в июле 2021 года Зеленский сменил главу СВРУ. С поста был уволен Валерий Кондратюк. На его место назначен генерал-майор запаса, директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко.

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