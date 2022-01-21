Зеленский назначил заместителя главы внешней разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 21 января назначил нового заместителя главы Службы внешней разведки Украины (СВРУ). Им стал Александр Тарасовский, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Назначить Тарасовского Александра Алексеевича заместителем главы Службы внешней разведки Украины" , - говорится в указе №18/2022 от 21 января 2022 года.

Напомним, в июле 2021 года Зеленский сменил главу СВРУ. С поста был уволен Валерий Кондратюк. На его место назначен генерал-майор запаса, директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко.