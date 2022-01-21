ФРГ блокирует передачу Эстонией Украине вооружений

Власти ФРГ не позволяют своей союзнице по НАТО Эстонии осуществлять поставки Украине тех вооружений, которые имеют немецкое происхождение, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным издания Wall Street Journal со ссылкой на представителей властей Германии и Эстонии, речь идет об артиллерии - 122-мм гаубицах Д-30, произведенных еще в СССР. Раньше они располагались в ГДР, а после объединения Германии Берлин передал их Финляндии в 1990-е годы, в Финляндия в свою очередь передала их Эстонии в 2009 году.

Однако, напоминает Wall Street Journal, Берлин, в отличие от США, Британии, Польши и прочих союзников по НАТО, пока отказывается от поставок летальных вооружений Украине.

За последние недели, отмечает газета, Эстония запрашивала у Берлина разрешение на отправку этой артиллерии на Украину, которое требует немецкое законодательство об экспорте.

Таким образом, резюмирует Wall Street Journal, эта ситуация указывает на сложности, с которыми сталкиваются США и их европейские союзники в выработке единого ответа на наращивание Россией военной группировки у границ Украины.

Ранее в пятницу канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство Германии не планирует поставлять летальное вооружение Украине.