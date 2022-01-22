Пентагон продолжает наблюдать увеличение войск РФ на границе

Пентагон наблюдает продолжение увеличения российского военного присутствия на границе с Украиной, сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, сообщает Новое время.

"Мы продолжаем наблюдать значительное число вооруженных сил России в восточной части страны возле границы с Украиной… Мы верим, что еще есть путь к дипломатии и мы бы хотели увидеть деэскалацию ситуации" , — сказал он во время брифинга.

Однако Кирби подчеркнул, что Россия не демонстрирует, что хочет деэскалации, и не показывает намерений отвести войска от границы.

"В действительности, скорее наоборот, они продолжают наращивать военное присутствие … Там находится большое количество военных сил, и их количество не уменьшается, а наоборот увеличивается. И нас это беспокоит" , — заявил он.

Также Кирби добавил, что, если Россия вновь вторгнется в Украину, Москва будет еще сильнее изолирована на международной арене.