Зеленский ввел санкции против известного российского дизайнера

Российский дизайнер Артемий Лебедев, являющийся арт-директором известной студии, попал под украинские санкции, сообщает Деловая столица.

Санкции своим указом ввел президент Украины Владимир Зеленский.

Решение о введении санкций в отношении Лебедева принял Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании еще 30 декабря 2021 года.

Какие санкции наложили на Лебедева:

блокировка активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

остановка финансовых операций.

Санкции ввели на 5 лет.

Лебедев известен в России и в постсоветских странах дизайнер. Его деятельность связана и с Украиной. В Киеве у Лебедева есть собственная дизайнерская студия. В частности, студия Лебедева разработала логотип города Одесса.

В 2017 году Лебедев получил пятилетний запрет на въезд в Украину после того, как незаконно посетил оккупированную Россией территорию Луганской области. Лебедев дважды пытался оспорить запрет, но ему отказывали, объясняя решение его антиукраинской позицией и поддержкой идеологии "русского мира".