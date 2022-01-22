В Киеве стартует чемпионат Украины по вольной борьбе

В Киеве в субботу, 22 января, во Дворце спорта стартует чемпионат Украины по вольной борьбе. Девушки разыграют медали в 10 весовых категориях, а мужчины – в девяти, сообщает Обозреватель.

Накануне же турнира прошло совещание тренеров, представителей команд и судей. Главные тренеры сборных команд Вододимир Евонов, Андрей Стадник и государственный тренер Андрей Блажейко озвучили этапы отбора чемпионата Европы и чемпионата Европы U23.

Афиша чемпионата Украины по вольной борьбе. Источник: ukrwrestling.com.ua

Тренеры проговорили организационные вопросы и напомнили об особенностях соревнований в условиях адаптивного карантина.

Программа соревнований

22 января, суббота

11:00. Предварительные схватки у мужчин в категориях 57, 61, 65, 70, 79, 86, 92, 97, 125 кг.

16:00-17:00. Перерыв.

17:30. Полуфинальные схватки у мужчин в категориях 57, 61, 65, 70, 79, 86,92, 97, 125 кг.

Тренеры во время совещания. Источник: ukrwrestling.com.ua

23 января, воскресенье

11:00. Предыдущие схватки у женщин в категориях 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.

13:00-15:00. Утешительные схватки и схватки за третье место стычки у мужчин в категориях 57, 61, 65, 70, 79, 86,92, 97, 125 кг.

15:00-16:00. Полуфинальные схватки у женщин в категориях 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.

16:00-17:00. Утешительные схватки и схватки за третье место у женщин в категориях 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.

В Киеве стартует ЧУ по вольной борьбе. Источник: ukrwrestling.com.ua

17:30. Торжественное открытие.

18:00. Финальные схватки у мужчин в категориях 57, 61, 65, 70, 79, 86, 92, 97, 125 кг и у женщин в категориях 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 76 кг.