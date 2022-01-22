Зеленского призвали созвать заседание ВР из-за РФ

Президент Украины Владимир Зеленский должен во вторник созвать закрытое заседание Верховной Рады.﻿ Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил экс-спикер ВР Дмитрий Разумков, сообщает УНИАН.

"Я хотел бы обратиться к президенту и пригласить его в парламент во вторник, чтобы он пришел и на закрытом заседании Верховной Рады Украины донес информацию, что происходит в стране" , - сказал Разумков.

В свою очередь нардеп Петр Порошенко считает, что Рада должна собраться на внеочередное заседание в понедельник.

"Соберите в понедельник внеочередное заседание Верховной Рады, принимать решения по кардинальным изменениям в бюджет. Выделите средства для накопления стратегических резервов: бронежилеты, топливо, продукты" , - сказал он.

Порошенко добавил, что Рада должна увеличить зарплату военным и полиции.