Зеленского призвали созвать заседание ВР из-за РФ
Президент Украины Владимир Зеленский должен во вторник созвать закрытое заседание Верховной Рады. Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил экс-спикер ВР Дмитрий Разумков, сообщает УНИАН.
"Я хотел бы обратиться к президенту и пригласить его в парламент во вторник, чтобы он пришел и на закрытом заседании Верховной Рады Украины донес информацию, что происходит в стране", - сказал Разумков.
В свою очередь нардеп Петр Порошенко считает, что Рада должна собраться на внеочередное заседание в понедельник.
"Соберите в понедельник внеочередное заседание Верховной Рады, принимать решения по кардинальным изменениям в бюджет. Выделите средства для накопления стратегических резервов: бронежилеты, топливо, продукты" , - сказал он.
Порошенко добавил, что Рада должна увеличить зарплату военным и полиции.