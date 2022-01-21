У Байдена рассказали о возможной эвакуации граждан США из Украины
Правительство США всегда разрабатывает планы эвакуации американских граждан из любой страны, когда там возникают угрозы безопасности, в том числе в случае возможной новой агрессии РФ против Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Укринформ.
"Мы и так уже ввели четвертый уровень рекомендаций относительно поездок в Украину из-за COVID-19, а также отмечали, что гражданам США следует знать, что Россия планирует масштабные военные действия против Украины", - рассказала Псаки.
Так она ответила на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о подготовке планов эвакуации граждан США из Украины.
«Мы проводим тщательное планирование на случай чрезвычайных ситуаций - как делаем это всегда, как только ситуация с опасностью ухудшается в какой-либо стране мира», - добавила спикер Белого дома.