У Байдена рассказали о возможной эвакуации граждан США из Украины

Правительство США всегда разрабатывает планы эвакуации американских граждан из любой страны, когда там возникают угрозы безопасности, в том числе в случае возможной новой агрессии РФ против Украины.﻿ Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Укринформ.

"Мы и так уже ввели четвертый уровень рекомендаций относительно поездок в Украину из-за COVID-19, а также отмечали, что гражданам США следует знать, что Россия планирует масштабные военные действия против Украины" , - рассказала Псаки.

Так она ответила на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о подготовке планов эвакуации граждан США из Украины.