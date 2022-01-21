Зеленский "активировал" решение СНБО о персональных санкциях

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

“В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" , - говорится в указе №19/2022, который опубликован на сайте главы государства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.