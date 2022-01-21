Зеленский "активировал" санкции СНБО против российских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

“В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" , - говорится в указе №19/2022, который опубликован на сайте главы государства.

В "черный список" Украины попали 24 предприятия. Для всех их введены одинаковые ограничения. В частности, это:

блокирование активов;

ограничение торговых операций;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или остановка лицензий и документов разрешительного характера, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.

В списке оказались такие предприятия, как:

Акционерное общество "Ленпромтранспроект";

Акционерное общество "Страховая бизнес группа";

Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности";

Акционерное общество Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс";

Открытое акционерное общество "Гипрошахт";

Открытое акционерное общество "Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор";

COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH;

Общество с ограниченной ответственностью "АЛАРМ911 НЕВА";

Общество с ограниченной ответственностью "Геоземстрой";

Общество с ограниченной ответственностью "Крымсетьэнергопроект";

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт диагностики";

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства";

Общество с ограниченной ответственностью "Нивад";

Общество с ограниченной ответственностью "СИРИУС ПРОЕКТ";

Общество с ограниченной ответственностью "Транспроект";

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ТЮС";

Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "Трансстрой";

Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России";

Федеральное государственное предприятие "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации";

Федеральное государственное предприятие "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации";

Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие";

Автономная некоммерческая организация содействия деятельности "Русские сезоны";

государственное автономное учреждение города Севастополя "Центр развития туризма".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.