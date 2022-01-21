Зеленский "активировал" санкции СНБО против российских компаний

Зеленский "активировал" санкции СНБО против российских компаний
Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

“В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе №19/2022, который опубликован на сайте главы государства.

В "черный список" Украины попали 24 предприятия. Для всех их введены одинаковые ограничения. В частности, это:

  • блокирование активов;
  • ограничение торговых операций;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или остановка лицензий и документов разрешительного характера, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.

В списке оказались такие предприятия, как:

  • Акционерное общество "Ленпромтранспроект";
  • Акционерное общество "Страховая бизнес группа";
  • Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности";
  • Акционерное общество Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс";
  • Открытое акционерное общество "Гипрошахт";
  • Открытое акционерное общество "Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор";
  • COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH;
  • Общество с ограниченной ответственностью "АЛАРМ911 НЕВА";
  • Общество с ограниченной ответственностью "Геоземстрой";
  • Общество с ограниченной ответственностью "Крымсетьэнергопроект";
  • Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт диагностики";
  • Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства";
  • Общество с ограниченной ответственностью "Нивад";
  • Общество с ограниченной ответственностью "СИРИУС ПРОЕКТ";
  • Общество с ограниченной ответственностью "Транспроект";
  • Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ТЮС";
  • Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "Трансстрой";
  • Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России";
  • Федеральное государственное предприятие "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации";
  • Федеральное государственное предприятие "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации";
  • Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие";
  • Автономная некоммерческая организация содействия деятельности "Русские сезоны";
  • государственное автономное учреждение города Севастополя "Центр развития туризма".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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