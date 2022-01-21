Блинкен – Кулеби: США и Европа мгновенно среагируют на агрессию РФ

Госсекретарь Энтони Блинкен заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, что Соединенные Штаты и Европа готовы без промедления жестко среагировать на вторжение российских войск в Украину, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в официальном заявлении Госдепартамента США по результатам телефонного разговора руководителей внешнеполитических ведомств.

«Госсекретарь проинформировал министра иностранных дел Кулебу о его встречах с представителями стран НАТО и России в Берлине и Женеве, подчеркнув, что любое дальнейшее вторжение РФ встретит быстрый, жесткий и единственный ответ США и наших союзников» , - отметили в Госдепе.

При этом Блинкен подтвердил «непреклонную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности нашей страны, в очередной раз подчеркнув, что без Украины решения об Украине не будут приниматься.