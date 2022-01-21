Зеленский и Дуда планируют вести интенсивный диалог

В феврале состоится заседание консультационного комитета президентов Украины и Польши, и в этом году планируется интенсивный диалог лидеров двух государств, сообщает Укринформ.

Об этом в интервью изданию рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига, сопровождавший Владимира Зеленского во время визита в Польшу.

"Могу сказать, что в этом году планируется интенсивный диалог президентов обеих стран. Мы договорились о поддержании постоянного контакта по линии руководства Офиса Президента Украины и канцелярии президента Польши в формате 24/7 с целью обмена актуальной информацией о развитии ситуации" , - сказал Сибига.

По его словам, стороны определили календарь встреч до конца года как на уровне глав государств, так и на других уровнях.

Заместитель председателя ОП проинформировал, что в феврале планируется проведение консультационного комитета президентов Украины и Польши – будут обсуждаться актуальные вопросы повестки дня, в том числе проблемы двусторонних отношений. Он отметил, что Украина и Польша разделяют взгляды на существующие вызовы для наших стран и региона в целом.

Сибига также сообщил, что президенты обсуждали вопрос количества польских разрешений на автомобильные грузоперевозки для Украины и проблем с транзитом поездов через территорию Украины в Польшу.

"Мы договорились, что в ближайшее время встретятся профильные министры, чтобы снять эти проблемные вопросы с повестки дня двусторонних отношений" , - отметил заместитель руководителя ОПУ.

Он добавил, что лидеры двух государств обсудили вопросы предоставления Варшавой военной помощи Киеву на фоне угрозы российской агрессии.

"Мы предметно разговаривали на эту тему. Однако пока еще рано об этом говорить в публичной плоскости" , - констатировал Сибига.

По его убеждению, переговоры были чрезвычайно продуктивными, и именно такой формат позволяет предметно обсуждать ключевые вопросы, особенно во время вызовов безопасности.