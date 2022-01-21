Цена основных криптовалют резко упала

В пятницу зафиксировано резкое падение курсов основных криптовалют. Курс биткоина опустился ниже 40 тыс. дол, сообщает Укринформ.

Согласно информации CNBC и Independent, самая популярная и известная криптовалюта биткоин упала на 10%, а эфириум – на 13%. Отмечается, что в результате обесценивания этих основных криптовалют было потеряно 150 млрд дол.

Обвал связывают с сообщениями о том, что центральный банк России предлагает запретить криптовалюты в стране, являющейся третьим регионом в мире по их майнингу.