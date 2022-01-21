В Конгресс США внесли проект санкций против Путина и "СП-2"

Глава комитета палаты представителей США Грегори Микс внес законопроект о санкциях против России в случае полномасштабного военного вторжения в Украину, сообщает Корреспондент.

Проект опубликован на сайте международного комитета палаты представителей США.

"Председатель комитета Микс внес проект закона о дальнейшем наказании экономики и других последствиях для России на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета" , - говорится в релизе.

Санкционные ограничения, в частности, затрагивают, руководство России, в том числе президента Владимира Путина, не менее трех финансовых учреждений, российскую добывающую промышленность, газопровод Северный поток-2, российский государственный долг.

Законодатели также предлагают обеспечить оборонную помощь Украине в ускоренном режиме.