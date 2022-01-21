США запустили на орбиту спутники Пентагона

В США с космодрома на мысе Канаверал состоялся успешный запуск тяжелой ракеты-носитель Atlas V с двумя спутниками в интересах Пентагона, сообщает Корреспондент.

Об этом в пятницу информировала компания-оператор United Launch Alliance (ULA). Ожидается, что ракета выведет на геосинхронную орбиту высотой около 36 тысяч километров спутники GSSAP 5 и GSSAP 6 в рамках секретной программы Космических сил США, целью которой является наблюдение за космическими аппаратами других стран.

Новые спутники пополнят создаваемую в этих целях американскую орбитальную группировку. Первые два аппарата GSSAP были запущены в 2014 году, вторая пара – в 2016 году. Вся информация об их операциях строго засекречена.