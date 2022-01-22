В Нидерландах механик разбил Ferrari за $3 млн
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В Нидерландах механик во время тест-драйва разбил лимитированный спорткар Ferrari Enzo, который стоит около трех миллионов долларов. Мужчина не справился с управлением и влетел в дерево.
По словам очевидцев, авто ехало по ровной двухполосной дороге, а потом резко набрало скорость и Ferrari занесло, информирует Fox News. Водитель не смог выровнять автомобиль и, слетев с трассы, врезался в деревья. Позже встало известно, что владелец спорткара сдал его на техническое обслуживание.
"Автомобиль принадлежит нашему клиенту. На момент аварии на улице было мокро и холодно", - говорится в заявлении автосалона.
Ferrari Enzo - лимитированная модель, всего было выпущено 399 экземпляров.