США рассматривают военные меры против РФ - посол США в ООН

США рассматривают не только экономические, но и военные меры против России в случае вторжения ее войск в Украину, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Об этом заявила интервью одному из молдавских телеканалов постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Посол США в ООН выразила надежду, что Россия не будет переходить границы и ситуация не ухудшится. По ее словам, США учитывают все возможные сценарии и не исключают силовых действий в случае необходимости.

"Мы продолжаем работать с Россией дипломатически, надеемся найти решение этой проблемы, но если мы потерпим неудачу, мы ответим на все действия, которые Россия предпримет против Украины" , - отметила Томас-Гринфилд.

Она также отметила, что США оказывает финансовую военную поддержку Украине.

"Мы предоставили им почти 2,7 миллиарда долларов на поддержку их военных. Совсем недавно, во время визита госсекретаря Блинкена в Украину, мы объявили о дополнительном финансировании и мы продолжим предоставлять снаряжение украинцам" , - сказала она.

Напомним, что США готовы созвать совет безопасности ООН из-за ситуации в Украине. Об этом заявила Томас-Гринфилд.