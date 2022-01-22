Эспрессо хотят внести в список ЮНЕСКО

Италия подала заявку в ЮНЕСКО, чтобы внести традиционный эспрессо в список культурного наследия страны, сообщает Новое время.

"Это настоящий ритуал, неотделимая часть нашей национальной идентичности и выражение нашей социальной общности, отличающей нас во всем мире" , — цитирует The Guardian слова заместителя министра сельского хозяйства Италии Джана Марко Чентинайо.

Италия уже предпринимала попытки внести эспрессо в список культурного наследия страны, но тогда решение не было принято. В данный момент заявку уже передали в Национальную комиссию ЮНЕСКО. Решение ожидается весной.

Согласно правилам, в традиционном эспрессо кофе необходимо варить от 20 до 27 секунд, а пенка должна быть «однородной и стойкой не менее 120 секунд с момента выдачи кофе без перемешивания».

Для подачи используют фарфоровую чашку с узким дном. Порция кофе не должна превышать 26 грамм и быть температурой от 90 до 96 градусов.