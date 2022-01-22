США обратились к РФ с просьбой не публиковать ответ по гарантиям безопасности

Должностные лица США обратились к российским коллегам с просьбой не публиковать письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности, сообщает Лента.Ру.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники, американцы попросили представителей Москвы сохранить документ в секрете. Неназванный сотрудник Госдепа при этом признал, что российские власти могут поступить иначе.

В американской газете также отмечают, что ответ США не будет соответствовать предложениям России. Тем не менее в Белом доме полагают, что предоставление письма, с которым сможет ознакомиться президент России Владимир Путин, «имеет смысл», подчеркивает издание.

Ранее Белый дом пообещал в письменной форме ответить на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки отметила, что Вашингтон изложит на бумаге серьезные обеспокоенности по поводу действий Москвы, а также идеи, как страны могли бы укрепить «ощущение безопасности» друг друга.