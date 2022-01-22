Польша меняет стратегию борьбы с коронавирусом

Польша меняет стратегию действий по борьбе с COVID-19 в связи с появлением штамма Омикрон и рекордными показателями инфицирования в стране.﻿ Об этом во время пресс-конференции в Варшаве заявили глава польского правительства Матеуш Моравецкий и глава Минздрава Польши Адам Недзельский, сообщает Укринформ.

“Мы столкнулись с новой ситуацией и хотим к ней как можно лучше подготовиться. Поэтому мы вводим изменения и улучшения в нашу стратегию борьбы с коронавирусом» , – отметил Моравецкий.

По его словам, в Польше в ближайшее время будет увеличена база COVID-коек: на первом этапе до 40 тыс., на втором – до 60 тыс., на третьем – госпитализация в каждой больнице при необходимости.

Кроме того, в Польше расширяются возможности тестирования против коронавируса. В частности, с 27 января рядовые поляки смогут бесплатно сдать антиген-тест в аптеках без направления врача.

Распоряжением главы правительства рекомендуется перевод работников государственной и местных администраций на дистанционную форму работы. Моравецкий также призвал работодателей частного сектора массово перейти на дистанционную форму работы.

Глава польского правительства сообщил, что лица, которым исполнилось 60 лет, после подтверждения инфицирования коронавирусом могут быть проверены врачом первого контакта в течение 48 часов с момента подтверждения заражения.

Правительство Польши также решило сократить срок карантина до семи дней.

Еще Моравецкий сообщил о ликвидации Медицинского совета при правительстве страны и создании вместо него Совета по вопросам противодействия COVID-19.