ДБР задержало директора лесхоза, который сбил ребенка и скрылся

Следователи ДБР задержали директора одного из государственных лесхозов Ивано-Франковской области, который за рулем служебного автомобиля сбил ребенка и скрылся с места ДТП, сообщает Укринформ.

В ДБР напомнили, что около 19:00 20 января чиновник, находясь за рулем служебного автомобиля, в селе Лоево Надвирнянского района наехал на 9-летнюю девочку.

«Ребенок находился в опасном для жизни состоянии. Однако чиновник, имея возможность ему помочь, покинул место ДТП. В результате полученных травм девочка скончалась в больнице» , - говорится в сообщении Государственного бюро расследований .

Продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее объективное расследование. Готовится сообщение о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения и оставлении в опасности, повлекших смерть лица (ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 286 УК Украины). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Также готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.