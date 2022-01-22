В прошлом году от укусов змей пострадали более 300 украинцев

За прошлый год за помощью к медикам в связи с укусами змей обращались 333 жителя Украины, среди них 65 детей, сообщает Укринформ.

"По состоянию на 31 декабря 2021 года в Украине зарегистрировали 333 обращения за медицинской помощью из-за поражения змеиным ядом. Среди пострадавших 65 детей до 17 лет и 124 женщины" , - информирует Центр общественного здоровья Минздрава .

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Закарпатской (36), Львовской и Херсонской (по 34), Ровенской (32) и Запорожской (28) областях. Меньше всего змей страдали жители Николаевщины - 7, Буковины - 5, Киева - 3, а также Тернопольщины и Хмельнитчины - по 2 и Киевщины - 1.

В Винницкой, Донецкой, Кировоградской, Луганской, Одесской, Сумской и Черкасской областях не зарегистрировано ни одного случая обращения за медицинской помощью из-за укусов змей.

По данным ЦОЗ, в 2020 году было зафиксировано 249 обращений в связи с укусами змей. В 2019 году зафиксировали 363 обращения, а в 2018-м – 396, один человек умер.