Суд заблокировал указ Байдена об обязательной вакцинации чиновников

Федеральный судья в американском штате Техас заблокировал указ президента Байдена, касающийся обязательной вакцинации работников федеральных органов, сообщает Укринформ.

Согласно информации The Hill. Судья Джеффри Браун, назначенный Дональдом Трампом, заявил, что этот указ превышает полномочия президента.

Мотивируя свое решение, он спросил:

«Может ли президент одним росчерком пера и без роли Конгресса требовать от миллионов федеральных служащих пройти медицинскую процедуру в качестве условия их работы?».

При этом Браун указал на право людей «принимать чисто личные решения в соответствии с собственными убеждениями».

Как отмечается, министерство юстиции США сразу заявило, что подаст апелляцию на решение судьи.