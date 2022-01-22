На военном кладбище в Германии нашли останки украинцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что во время раскопок на военном кладбище времен Второй мировой войны вблизи немецкого Бремена нашли останки трех украинцев, которые считались пропавшими без вести, сообщает Новое время.

"Украинские дипломаты в Генеральном консульстве Украины в Гамбурге узнали о планах строительства. Конечно, мы понимали, что кладбище никакое не „русское“, а советское, и что среди советских военнопленных и принудительных рабочих могли быть украинцы" , — заявил министр.

В частности, во время раскопок был найден солдатский жетон № 14683, принадлежавший украинцу Ивану Пастернаку. Национальный музей истории Украины уже смог найти родственников погибшего.