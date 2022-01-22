Орбита Земли изменилась и вызвала вымирание видов в океанах

Изменения в орбите Земли стали причиной уменьшения биоразнообразия океанов. Еще около 4,6 миллионов лет назад производительность океанов стала резко снижаться, начиная с тропических широт, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в исследовании шведско-немецкой исследовательской группы, опубликованном в научном журнале Nature. Ученым доподлинно неизвестно, почему происходил "биогенный расцвет" и какой точно была причина его движения к упадку.

Дело в том, что одноклеточные организмы существуют, получая энергию от Солнца или поглощая CO₂ и неорганические полезные вещества. Но под действием солнечного света концентрация нужных веществ в верхних слоях океана уменьшается, возобновляясь лишь благодаря рекам и перемешиванию воды в самом океане.

Ученые осуществили 18 заборов образцов из-под дна океана в разных уголках планеты, используя бурение. На основании полученных данных они предположили, что резкое падение биогенной производительности связано с уменьшением интенсивности муссонов и уменьшением концентрации питательных веществ в реках.

Места сбора подводных образцов. Источник: nature.com

Экспедиция пробурила осадочные породы на северо-западном шельфе Австралии. Источник: marum.de

По мнению ученых, причиной уменьшения производительности океана стало изменение эксцентриситета (степени отклонения) орбиты Земли. Второстепенную роль в этом играет изменение угла наклона земной оси вращения. Уменьшение или увеличение угла может усиливать или ослаблять эффект от изменения эксцентриситета орбиты Земли.

"Наши результаты показывают, что продуктивность океана и изменение климата были тесно связаны в прошлом – вывод, который актуален и сегодня" , – сказал участник команды ученых Дэвид Де Влишхаувер.

Теперь необходимо продолжать исследования, чтобы доказать или опровергнуть "астрономическую гипотезу" исследователей.

С 1500 года Земля могла уже потерять от 7,5 до 13% из двух миллионов известных на Земле видов (150 000 – 260 000 видов). Общее количество видов, которые существуют, составляет примерно 8,7 млн.

По мнению ученых, у человечества не хватает политической воли, чтобы признать происходящее и взяться за сохранение видов всем обществом.