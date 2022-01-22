Заблокирована работа "финансового центра", платившего налоги "ЛНР"

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала механизм финансирования оккупационных "органов власти" в ОРДЛО. "Финансовый центр" организовал в 2015 году предприниматель из Луганска. Об этом, сообщает Корреспондент.

"Как свидетельствуют материалы следствия, механизм заключался в деятельности на временно оккупированной территории теневого финансового учреждения, которое "специализировалось" на незаконном переводе средств на подконтрольную украинским властям территорию и обратно. За неполные семь лет ее функционирования общий объем средств, переведенных нелегальным финучреждением только через украинскую платежную систему, составил 87 млн гривен" , - информирует пресс-служба СБУ.

Клиенты платили за каждую операцию до 7%, из которых дельцы отчисляли налоги в "бюджет ЛНР". Организовал теневое финучреждение предприниматель из Луганска почти семь лет назад.

"Финансовый центр" предоставлял клиентам услуги по обналичиванию средств с карт украинских банков, пополнение электронных кошельков, обмена валют, международных денежных переводов и других финансовых операций, отметили в СБУ.

В ходе обысков были изъяты более 300 банковских карт клиентов-"переселенцев", проживающих или уже умерших в ОРДЛО; компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности; черная бухгалтерия; наличные в разной валюте, общая сумма которых составляет почти шесть миллионов гривен.

Сотрудники СБУ организатора "финансового центра" задержали. Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины. По решению суда он взят под стражу.