Давоский экономический форум перенесли на конец мая

Всемирный экономический форум проведет свое ежегодное собрание 2022 года в Давосе 22-26 мая, сообщает Корреспондент.

"Ежегодное собрание, посвященное теме Совместная работа, восстановление доверия, станет первым глобальным личным мероприятием лидеров с начала пандемии» , - говорится в заявлении организаторов форума.

Повестка дня будет включать такие темы, как восстановление после пандемии COVID-19, борьба с изменением климата, создание лучших условий в сфере труда и использование технологий четвертой промышленной революции.

"После всех виртуальных встреч, состоявшихся за последние два года, лидеры политики, бизнеса и гражданского общества должны, наконец, снова собраться лично" , - заявил основатель и глава форума Клаус Шваб.

Всемирный экономический форум ранее традиционно проходил зимой в швейцарском Давосе, однако в 2021 году его было решено перенести в Сингапур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе. Позднее организаторы отменили форум.