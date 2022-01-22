Toyota приостанавливает работу одиннадцати заводов

Крупный японский автопроизводитель Toyota объявил о приостановке работы 11 заводов внутри страны, сообщает Корреспондент.

В Японии Toyota управляет 14 заводами. Как пишут азиатские СМИ, причинами прекращения работы называется нехватка комплектующих и рост COVID-случаев.

"Остановка производится в связи с выявлением коронавируса, а также на фоне частичной нехватки полупроводников" , - говорится в сообщении компании.

Накануне стало известно о 20 зараженных коронавирусом сотрудниках предприятий.

Заводы будут закрыты до 24 января. Всего перестанет работать 21 производственная линия. В результате, компания сократит предложение на 47 тысяч автомобилей.