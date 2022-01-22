Укрзализныця начала ремонт эскалатора на Центральном вокзале Киева

Укрзализныця начала ремонт эскалатора на Центральном вокзале Киева

В вестибюле Центрального железнодорожного вокзала Киева начался демонтаж старого эскалатора – уже в начале февраля здесь будут устанавливать новый мощный подъемник, сообщает Укринформ.

«Железная дорога должна быть доступна для каждого: людей с инвалидностью, матерей с детскими колясками, лыжников... Поэтому мы продолжаем совершенствовать нашу инфраструктуру. Замена эскалатора – показательный и важный шаг на этом пути, ведь о новом подъемнике говорили многие годы, но установить его так и не удавалось», – отметил﻿ член правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.

Как отмечается, победитель торгов – ООО «Мицуи Украина» установит новый подъемник до 6 апреля 2022 года. Он рассчитан на работу в течение 30 лет без проведения капитального ремонта. По словам Перцовского, все работы будут проводиться ночью, когда пассажиропоток наименьший.

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На новый эскалатор АО «Укрзализныця» потратит около 13 млн. грн., что на 16% меньше ожидаемой стоимости. Он сможет перевозить до 11 тысяч пассажиров в сутки. Также эскалатор будет иметь систему автоматической дезинфекции перил, регулятор скорости, сенсор для остановки полотна при отсутствии пассажиров.

«Старый эскалатор будет утилизирован на металлолом. Планируем несколько его ступенек оставить в качестве музейного экспоната и символа начала железных перемен на железной дороге», - резюмировал Перцовский.

Как напомнили в Укрзализныце, старый подъемник за годы работы перевез более 250 млн. пассажиров.

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