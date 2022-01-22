Укрзализныця начала ремонт эскалатора на Центральном вокзале Киева

В вестибюле Центрального железнодорожного вокзала Киева начался демонтаж старого эскалатора – уже в начале февраля здесь будут устанавливать новый мощный подъемник, сообщает Укринформ.

«Железная дорога должна быть доступна для каждого: людей с инвалидностью, матерей с детскими колясками, лыжников... Поэтому мы продолжаем совершенствовать нашу инфраструктуру. Замена эскалатора – показательный и важный шаг на этом пути, ведь о новом подъемнике говорили многие годы, но установить его так и не удавалось» , – отметил﻿ член правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.

Как отмечается, победитель торгов – ООО «Мицуи Украина» установит новый подъемник до 6 апреля 2022 года. Он рассчитан на работу в течение 30 лет без проведения капитального ремонта. По словам Перцовского, все работы будут проводиться ночью, когда пассажиропоток наименьший.

На новый эскалатор АО «Укрзализныця» потратит около 13 млн. грн., что на 16% меньше ожидаемой стоимости. Он сможет перевозить до 11 тысяч пассажиров в сутки. Также эскалатор будет иметь систему автоматической дезинфекции перил, регулятор скорости, сенсор для остановки полотна при отсутствии пассажиров.

«Старый эскалатор будет утилизирован на металлолом. Планируем несколько его ступенек оставить в качестве музейного экспоната и символа начала железных перемен на железной дороге» , - резюмировал Перцовский.

Как напомнили в Укрзализныце, старый подъемник за годы работы перевез более 250 млн. пассажиров.