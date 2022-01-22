Шварценеггер попал в автомобильную аварию

Американский актер, политик Арнольд Шварценеггер попал в серьезную автомобильную аварию в Лос-Анджелесе. Внедорожник знаменитости перевернулся на другой автомобиль, водитель которого пострадал, сообщает Корреспондент.

Как пишут американские СМИ, Шварценеггер на внедорожнике GMC Yukon столкнулся с легковым автомобилем Toyota Prius. В результате столкновения авто актера частично оказалось на крыше Toyota, а также задело находившийся рядом Porsche Cayenne.

По словам очевидцев, авария была похожа на "трюк в кино". В результате удара у GMC Yukon сработали подушки безопасности.

Находившаяся за рулем Toyota женщина травмирована. Скорая помощь ее госпитализировала. Сам Шварценеггер не пострадал. Как отмечает издание, актер переживает за пострадавшую и намерен навестить ее в больнице.